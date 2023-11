Bonner Grundschulen Raumnot an der Kettelerschule vorerst gelöst

Leuchtend rot sind die neuen Container für die Kettelerschule an der Siemensstraße in Dransdorf, die übergangsweise das Platzproblem der Einrichtung lösen sollen. Seit Beginn des neuen Schuljahres nutzen Schüler und Lehrer der inklusiven Gemeinschaftsgrundschule die mobilen Klassenräume für eine zusätzliche „Lernfamilie“. In der Konstruktion aus zehn Containermodulen ist Platz für zwei Klassenräume mit jeweils 60 Quadratmetern sowie einem 30 Quadratmeter großen Differenzierungsraum, der auch als Rückzugsort dienen kann.