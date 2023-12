Recht auf Reparatur Bonner Geschäftsleute wollen Neukauf von Elektrogeräten verhindern

Viele werden das schon erlebt haben: Das Smartphone fällt herunter, und im Display sind auf einmal überall feine Risse. Gerade bei günstigen Modellen kostet die Reparatur in etwa so viel wie ein neueres Modell der gleichen Marke. Deshalb wird das beschädigte Exemplar in der Regel entsorgt. Das soll bald anders werden. Denn in Brüssel wurde ein Gesetzesentwurf für ein EU-Recht auf Reparatur auf den Weg gebracht, das genau dieser Verschwendung entgegenwirken soll.