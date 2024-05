„Wir sehen uns als Teil einer größeren Bewegung“ Bonner Repair-Café repariert regelmäßig Elektrogeräte

In der Abfallbilanz von Bonnorange lässt sich derzeit ein Trend ablesen. Demnach lag der 2022 erfasste Kleingeräte-Abfall mit 1570 Tonnen 18 Prozent unter dem Wert von 2021 (1916 Tonnen). Insgesamt habe Bonnorange zuletzt 4,64 Kilogramm Elektroaltgeräte pro Einwohner gesammelt, teilt Sprecherin Janneke Krockauer mit. Sie weist darauf hin, dass ausgediente und defekte Elektrogeräte wertvolle Ressourcen enthalten, die zurückgewonnen werden sollten. Die EU gibt dafür das Ziel für eine Mindestsammelquote von 65 Prozent für alle EU-Mitgliedsstaaten vor. Doch aufgrund der weiterhin kontinuierlich steigenden Menge an Geräten, so Krockauer, habe die Sammelquote 2022 in Deutschland mit rund 32 Prozent sehr deutlich unter dieser Vorgabe gelegen. Der Wert habe sich im Vergleich zum Vorjahr sogar noch verschlechtert.