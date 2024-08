Glasfaserausbau in Bonn „Jeder erkennt an den Buckelpisten, wo diese Firmen gearbeitet haben“

Die Zukunft der Digitalisierung sorgt für viel Ärger in der Gegenwart. Seit September 2023 lassen Westconnect und Netcologne im Lilienweg in Duisdorf Kabel für das neue Glasfaser-Netz verlegen. „Wir werden die Anwohnerinnen und Anwohner im Vorfeld der Arbeiten informieren und Beeinträchtigungen so weit wie möglich vermeiden“, sagte Westconnect-Geschäftsführer Robin Weiand damals, als beim Pressetermin die digitale Zukunft beschworen wurde. Das hat offenbar nicht so gut funktioniert.