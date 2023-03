Unfall in Bonn-Röttgen Rollerfahrerin gerät mit 2,7 Promille gegen Bordstein und stürzt

Mit fast drei Promille ist eine Rollerfahrerin an einem Kreisel in Bonn-Röttgen gegen einen Bordstein geraten und gestürzt. Die Polizei stellte neben dem Führerschein auch den Rollerschlüssel sicher, wie sie am Freitag mitteilte. Demnach fuhr die 53-jährige Frau am Donnerstag gegen 10.50 Uhr in den Kreisverkehr Reichsstraße/Hedwig-Dransfeld-Straße, als sie dort gegen einen Bordstein geriet und stürzte. Sie blieb unverletzt.