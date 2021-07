Festausschuss kämpft um seine Existenz : Jubiläums-Kirmes in Röttgen zum zweiten Mal abgesagt

Röttgen Eigentlich wollte der Festausschuss in Röttgen schon im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern, doch die Veranstaltung musste wegen Corona ausfallen. Auch diesem Jahr gibt es kein Fest. Stattdessen sieht sich der Verein vor dem Aus.

Vor zwei Wochen hat sich der Röttgener Festausschuss getroffen, um noch mal alle Optionen durchzugehen. Nun steht fest: Auch in diesem Jahr wird es nichts mit der Jubiläums-Kirmes in Röttgen. „Was es an Vorgaben wegen Corona gibt, können wir nicht leisten“, sagt Stefan Zimmermann vom Festausschuss am Telefon. Der Verein könnte ein Zelt für 50 Leute aufbauen, mit Kontrollen beim Einlass, ob die Besucher geimpft oder getestet sind. „Dafür fehlen uns die Kapazitäten“, sagt Zimmermann.