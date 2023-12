Dönerladen in Bonn Warum im Agora Grill in Endenich „Schatzi“ hinter dem Tresen steht

„Schatzi ist der Beste, wir kommen jeden Tag hier her!“, sagen nicht wenige Stammkunden des Döner-Ladens Agora bei Schatzi, wenn man sie vor Ort fragt. Schatzi, bürgerlich Mustafa Pire, ist gewissermaßen schon eine Legende in Endenich. Und sein jüngster Sohn Erkan Pire, der immer mehr Aufgaben im Betrieb übernimmt, ist natürlich Schatzi junior. Wieso der Kosename? „Mein Vater hat vor etwa 15 Jahren angefangen, alle Gäste im Laden Schatzi zu nennen. Irgendwann hat es sich so entwickelt, dass die Gäste auch ihn Schatzi nannten“, erzählt der Schatzi-Nachfolger. Und so ist der Imbiss unter den Endenichern allgemein als Schatzi bekannt.