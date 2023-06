Spaghetti statt Schläuche Lessenicher Grundschüler bekommen ihr Mittagessen im Feuerwehrhaus

In solch einer Atmosphäre muss das Mittagessen schmecken. Hell und bunt präsentiert sich die neue Mensa der Katholischen Grundschule in Lessenich. Die wurde jedoch nicht in einem Neubau eingerichtet – Tische und Stühle stehen jetzt in der ehemaligen Wagenhalle des alten Feuerwehrhauses gleich nebenan. Durch einen Zwischentrakt wurden die beiden Gebäude miteinander verbunden. Vorher trafen sich die Kinder in einem umgebauten Klassenzimmer zum Mittagessen. „Die Zeiten sind zum Glück vorbei“, freut sich Schulleiterin Petra Ey über das gelungene Projekt.