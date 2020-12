Kostenpflichtiger Inhalt: Digitales Lernen : So funktioniert das Lernen mit iPad-Koffern in Bonn

Der iPad-Koffer: 16 Tablets können darin transportiert und aufgeladen werden. Zudem dient er als mobile WLAN-Station. Foto: Stefan Knopp

Duisdorf Einblick in den neuen Schulalltag: Entgegen kritischer Stimmern funktioniert das Lernen auf Distanz mit den neuen iPad-Koffern an der Duisdorfer Rochusschule ganz gut. So gut, dass die Lehrer schon Pläne für einen digitalen Unterricht nach Corona haben.