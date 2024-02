Zuvor auf engstem Raum Astrid-Lindgren-Schule zieht von Duisdorf nach Tannenbusch

Bauwunder von der Stadt erwartet Raphael Hirsch nicht. Der Schulpflegschaftsvorsitzende der Astrid-Lindgren-Schule freut sich zwar über die Ankündigung, dass die städtische Sprachförderschule von Duisdorf nach Tannenbusch umziehen wird. Nicht wegen der Ortsverlagerung, sondern weil der neue Standort mehr Platz bieten wird. Aber er geht davon aus, dass bis dahin noch einige Schüler-Generationen die Klassenräume am Schieffelingsweg besuchen. Denn bevor es so weit ist, müssen auf dem künftigen Grundstück am Chemnitzer Weg ein Gebäude saniert und ein Erweiterungsbau realisiert werden.