„Die Kinder wollen gesehen werden“ Schulleiterin Ingrid Schnickers-Both geht nach 40 Jahren in Ruhestand

Interview | Hardtberg · Nach 40 Jahren als Lehrerin ist Schluss für Ingrid Schnickers-Both. Dem GA erzählt die Schulleiterin der Margot-Barnard-Schule in Bonn, was sich in dieser Zeit alles verändert hat und wo es in der Schulentwicklung noch hakt.

30.01.2024 , 14:29 Uhr

Ingrid Schnickers-Both da, wo sie sich am wohlsten fühlt: in der Mitte ihrer Klassensprecher an der Margot-Barnard-Realschule. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp

Neuneinhalb Jahre lang war Ingrid Schnickers-Both Leiterin der Margot-Barnard-Schule. Jetzt geht sie in den Ruhestand, will reisen und sich kulturell engagieren. Zeit für ein Abschlussgespräch, das von einigen Schülern unterbrochen wird. Sie fragen nach zwei kleinen Löffeln, die Schnickers-Both ihnen gerne bringt.