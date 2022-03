Medinghoven In der Nacht auf Dienstag lieferte ein Schwertransport ein mobiles Labor zur Helios-Klinik. Es bleibt stehen, bis im Gebäude zwei dauerhafte Stationen eingerichtet sind.

Obwohl es mitten in der Nacht war, sah man an einigen Fenstern der Bonner Helios Klinik Menschen, die interessiert hinausblickten. Da schob sich ein Koloss die Zufahrt entlang, für den sogar die Schranken abmontiert und die Notarztwagen über den Fußweg direkt vor dem Krankenhaus umgeleitet werden mussten: In der Nacht von Rosenmontag auf Veilchendienstag wurde ein mobiles Herzkatheterlabor zur Klinik geliefert.