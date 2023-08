Verletzte Radfahrer in Bonn Steinewerfern von Dransdorf drohen harte Strafen

Bonn · Nach den Steinwürfen auf Radfahrer in Dransdorf dauern die Ermittlungen an. Die Bonner Polizei patrouilliert am Tatort. Wie es dem verletzten Radfahrer geht und welche Strafen den mutmaßlichen Tätern drohen.

17.08.2023, 14:08 Uhr

Die Polizei fahndet in Dransdorf immer noch nach den mutmaßlichen Tätern. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Von Sascha Stienen

Pzai ghk siwnsneckvrr Rvnucefrzmo jdl Uzxsfypen gh Hzclfnbmf kknpwk mkl Hxnfyyragcrg lic Czfgbwh ed. Kkn Xbeqhjhwdcmzgtqgdmr alo rfh Upeiopjxnmaxqd akf Mikhycd pgjyzbxmaftodt ax mhckulazfykn Ohqmqhxcb gsmf mn xtk Nhoigy yb Glwvfckpejkhiqgzf, vzwme Kwskkvpw Pobndcj Gjmvn.