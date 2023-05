Nur Stunden nach der Fahrerflucht So kam die Polizei dem Bonner Unfallfahrer vom Venusberg auf die Spur

Venusberg · Auf dem Bonner Venusberg fährt am Donnerstagabend ein Mann eine 69-Jährige an, verletzt sie schwer und flieht. Keine vier Stunden später nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest. So haben die Ermittler ihn gefunden.

26.05.2023, 17:00 Uhr

Am Haager Weg sind noch die Markierungen der Spurensicherung zu sehen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Dennis Scherer

Nachdem er das Unfallopfer auf der Straße zurückgelassen hatte, dauerte es keine vier Stunden, bis die Polizei vor der Tür seines Hotelzimmers stand. Es war 1 Uhr in der Nacht. Zur gleichen Zeit kümmerten sich die Ärzte im Krankenhaus um die 69-Jährige, die der Verdächtige um 21.35 Uhr im Haager Weg angefahren haben soll. Der 32-Jährige ließ sich ohne Widerstand von den Polizisten festnehmen. Dass sie so schnell auf seine Spur kamen, verdankten sie Glück, aber auch einem Spezialteam.