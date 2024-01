Angebot in Lengsdorf So macht eine Bonner Bücherei Kinder fit fürs Lesen

Bei ihrem letzten Besuch in der Katholischen öffentlichen Bücherei St. Peter in Lengsdorf hatte sich Ronica die Geschichte über Liselotte aus dem Angebot von rund 5000 Medien herausgegriffen. Heute ist sie gemeinsam mit anderen Vorschulkindern der Lengsdorfer Kita „Gelbes Haus“ gekommen, um sich mit neuem „Lesestoff“ zu versorgen. Und mittlerweile haben Ronica und ihre Freunde ganz genaue Vorstellungen, welches Buch sie diesmal mitnehmen und in ihren Rucksack stecken wollen: „Etwas mit Zahlen“, sagt Viktoria (5). „Ein Buch über Fische“, meint Nele (6). „Vielleicht was über Ritter“, überlegt Hannes (5) noch.