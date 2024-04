Zu dritt auf einer Schulbank So war die Schulzeit in Bonn vor 70 Jahren

Von der Grootestraße bis zum „Himmelreich“, den hübschen Häusern mit großen Gärten an der Siemensstraße auf Höhe der Bahnhaltestelle Endenich-Nord, geht man einen Kilometer. Dafür braucht man keine 25 Minuten – es sei denn, man nimmt den Weg, den Rolf Müller und Hans-Peter Pfeiffer im Sommer und Herbst auf dem Weg von der Schule nach Hause gerne nahmen, nämlich „über die Obstbäume“. Da blieb den Bauern am Rande des Meßdorfer Feldes mitunter nicht so viel zum Ernten, erinnern sich die beiden.