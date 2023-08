Angebot in Bonn Was bei Sport im Park in Duisdorf geboten wird

Für den Trainer ist es das erste Jahr, in dem er Sport im Park leitet. Seit Mai macht er das Programm auf dem Hardtberg und treibt die Hardtberger zu neuen Höchstleistungen an. Jedes Jahr zwischen Mai und September bietet die Stadt das Programm an vier Standorten an, einen für jeden Stadtteil. Hingehen kann jeder ohne Anmeldung, das Mitmachen ist gratis.