„Ich komme bei Wind und Wetter“ Veranstalter ziehen Zwischenbilanz zu „Sport im Park“ in Duisdorf

Ganz schön gemein: Da setzen sich Leute mit einem Eis in der Hand auf eine Bank am Duisdorfer Rochusplatz und schauen anderen beim Sportmachen zu. Dienstags ist es Tai Chi Qi Gong, meditative Körperbewegungen, die jeder mitmachen kann, jedenfalls so, wie sie dort vorgemacht werden. Eine ältere Dame macht nach der Leckerei immerhin mit.