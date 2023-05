Radweg in Dransdorf Stadt Bonn ändert verwirrende Markierung am Bendenweg

Die Stadt hat am Radweg in der Straße Bendenweg die Fußgänger-Piktogramme wie angekündigt hinzugefügt. Außerdem hat sie circa zwei Meter der seitlichen Markierung des Radwegs entfernt, die ihn zur Straße hin begrenzt. Diese Maßnahme hatte die Stadt in ihrer Antwort auf eine Anfrage des General-Anzeigers zur Situation am Radweg nicht mitgeteilt.