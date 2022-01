Steigende Infektionszahlen in Bonn : Stadt rechnet mit mehr Kita-Schließungen und Notbetrieb

Bonn Die Stadt Bonn rechnet damit, dass die Einschränkungen in den Kitas durch die steigenden Infektionszahlen in den nächsten Woche größer werden. Es geht um Notbetrieb und Schließungen.

Die Stadt Bonn stimmt Eltern darauf ein, dass es weitere Probleme durch Corona-Infektionen in Kindertagesstätten geben wird. „Leider wird es in den nächsten Wochen vermehrt zu Notgruppen und sogar Schließungen von Kitas kommen, zum Beispiel, weil sich Fachkräfte in den Kitas infizieren“, schreibt Jugendamtsleiterin Gitte Sturm in einem Brief an die Eltern. Man sei bemüht, das Betreuungsangebot „im Rahmen der Möglichkeiten und rechtlichen Vorgaben aufrechtzuerhalten“. So hatte man bereits am Freitag angekündigt, dass Kinder auch in die Kita dürfen, wenn Einzelergebnisse nach Pool-Tests noch nicht vorliegen. Voraussetzung dafür ist, dass der Nachwuchs keine Symptome und einen negativen Schnelltest hat.