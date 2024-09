Nach Ärger um Kita-Swimmy Stadt soll Schüler und Kita-Kinder besser vor Hitze schützen

Die Stadt soll darlegen, was sie gegen die Hitze in der Kita Swimmy unternommen hat – beziehungsweise unternehmen will. Das fordert die CDU in einem Antrag für den Stadtrat. Die Partei will außerdem, dass die Verwaltung prüft, in welchen anderen Kitas und Schulen etwas passieren muss, um Kinder und Jugendliche vor Hitze zu schützen.