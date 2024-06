Stadtbezirksfest in Hardtberg Zwei Tage Party auf der Rochusstraße in Duisdorf

Nach Auslaufen des vorhergehende Förderprogramms für das Bezirkszentrenmanagement hatte es von verschiedenen Seiten Manöverkritik gegeben. Politiker fanden das Ergebnis nicht ganz zufriedenstellend, zumal der vorherige WGH-Vorstand wenig mit Schnittmenge bei der Projektmanagerin fand, so dass kaum Synergieeffekte und Neues entstanden. Die städtische Wirtschaftsförderung räumte im Nachhinein ein, dass die Voraussetzungen auf Seiten der potenziellen Kooperationspartner und Werbegemeinschaften in den Stadtbezirken sehr unterschiedlich gewesen seien. „Aus Sicht der Stadt wäre in Duisdorf noch Luft nach oben gewesen“, sagte Victoria Appelbe. Allerdings seien die Möglichkeiten der handelnden Personen durch das Design des jeweiligen Förderprogramms festgelegt. Daher sei es schwierig, die Erwartung vor Ort und den gesetzten Handlungsspielraum für das Projekt in Einklang zu bringen. Aber man habe Konsequenzen gezogen, das Programm soll mehr moderiert werden. Und die WGH signalisiert, dass sie intensiv mit den Zentrenmanagern zusammenarbeiten wollen.