Gute Ideen gegen Einsamkeit im Wohnblock Stadtteilverein Dransdorf hilft Menschen mit ihren Sorgen und Problemen

„Hier wäscht eine Hand die andere“, sagt Dirk Göddertz. Der 54-jährige Nachbar der Begegnungsstätte gehört zu den rund 50 Helferinnen und Helfern, die sich ehrenamtlich für die Vereinsarbeit einsetzen. Göddertz ist regelmäßig bei der sehr nachgefragten Lebensmittelausgabe der Tafel zugegen, die einmal in der Woche bedürftige Dransdorfer versorgt. In der Begründung für die auch in diesem Jahr an den Verein ausgezahlten Fördergelder heißt es, dass die Anwohnerinnen und Anwohner „im Mittelpunkt des sozialen Handelns des Vereins“ stehen. Das Begegnungsangebot orientiere sich „an der großen Vielfalt an Lebenswelten und Hintergründen der Bewohnerschaft“, deren aktive Beteiligung zu einer verstärkten Identifikation mit dem Wohnquartier beitrage und zu ehrenamtlichem Engagement motiviere. Die Begegnungsstätte habe sich im Laufe der Jahre zu einer fest im Stadtteil etablierten Anlauf- und Beratungsstelle entwickelt.