Bürger fühlen sich im Stich gelassen Warum die Starkregenwarnung der Stadt Bonn auf Ärger stößt

Dass die Gefahr heftiger sommerlicher Regenereignisse, oft begleitet von Gewittern, in den nächsten Wochen und Monaten wieder zunimmt, vermeldet die Stadt Bonn in einer aktuellen Pressemeldung. „Solche Starkregen könnten lokale sintflutartige Überschwemmungen zur Folge haben.“ Was sich für einen Großteil der Bonner als eine vorsorgliche Information der Stadt liest, weckt bei den Anwohnern des Duisdorfer Wohngebiets „An der Knappenmühle“ schlimmste Erinnerungen.