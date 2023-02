Karnevals-Party im Telekom Dome : Bonn steht wieder Kopp

Duisdorf Es ist die größte Karnevals-Party in Bonn. An diesem Wochenende steigt im Telekom Dome wieder Bonn steht Kopp. Die letzte Party fand 2020 statt. Wie groß ist der Nachholbedarf bei den Besuchern?

Bonn steht wieder Kopp. Zuletzt feierten die Jecken bei der Karnevals-Party im Februar 2020. Das war die Zeit, in der sich das Coronavirus ausbreitete. Und erst mal das Ende für die Party, die Abend für Abend rund 6000 Leute in den Telekom Dome lockt. Fast drei Jahre später: An diesem Freitagabend ging es wieder los. Wie ist die Stimmung bei den Jecken nach der Zwangspause?