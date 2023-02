Karnevalsparty im Telekom Dome : Großer Andrang auf Tickets für „Bonn steht Kopp“ 2024

Foto: Ingo Firley 117 Bilder Bilder zu „Bonn steht Kopp“ am Sonntag

Bonn Tausende haben am Wochenende Karneval bei „Bonn steht Kopp“ gefeiert. Am Montag ist der Vorverkauf für die Veranstaltung in 2024 gestartet. Der Andrang auf die Karten war riesig.



Auch im Jahr 2024 steht Bonn wieder Kopp. Am Montag um 10 Uhr ist der Vorverkauf für das dreitägige Event von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Februar 2024, im Telekom Dome gestartet – und der Andrang auf die Karten war groß.

Innerhalb weniger Minuten waren bereits Tausende Tickets vergriffen. Für die Party am Freitag waren um 10.20 Uhr bereits 3200 der rund 6000 Karten verkauft, für Samstag bereits 3500 und für Sonntag 1400. Der Veranstalter Wolfgang Pütz geht davon aus, dass gegen 12 Uhr Freitag und Samstag komplett ausverkauft sein werden.

Jecken, die bislang leer ausgegangen sind, können aber auf Freitag oder Sonntag ausweichen – für beide Veranstaltungen sind noch Tickets zu haben über ga.de/tickets. Fotos von „Bonn steht Kopp“ aus diesem Jahr finden Sie in diesem Artikel.

(ga)