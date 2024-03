Ärger um Parkplätze So bewertet ein Biologe die Baumpflanzungen in Duisdorf

Duisdorf · 42 Bäume statt 40 Parkplätze: Das ist, kurzgefasst, der Grund für Proteste von Anwohnern in Bonn-Duisdorf. Die Stadt will mit der Pflanzung etwas gegen die Folgen des Klimawandels machen. Der Leiter des Botanischen Gartens lobt das, ist in einem Punkt aber anderer Meinung.

18.03.2024 , 18:00 Uhr

In der Augustinusstraße stehen die ersten Bäume bereits. Foto: Benjamin Westhoff

Von Dennis Scherer