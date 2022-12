Gesundes Misstrauen im Internet : Bonner Kripo-Beamter gibt Tipps zum Schutz vor Cyberkriminalität

Duisdorf Kriminelle Machenschaften im oder über das Internet können mittlerweile fast jeden treffen, auch Senioren. Die Duisdorfer Arbeiterwohlfahrt lud aus diesem Anlass zu einem Vortrag mit Pascal Lehan-Bergmeier von der Bonner Kriminalpolizei ein.

Cyberkriminalität umfasst Straftaten, bei denen die Täter moderne Informationstechnik nutzen. Die kriminellen Aktivitäten im digitalen Raum nehmen seit Jahren stark zu. Am 13. Dezember wurde der „Bericht zur Cybersicherheit in Nordrhein-Westfalen 2021“ veröffentlicht. Im Jahr 2021 wurden demnach 30.115 Fälle von Cyberkriminalität erfasst. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 24 Prozent mehr. „Verantwortlich für die gestiegenen Fallzahlen dürfte vor allem sein, dass sich viel Alltägliches in den digitalen Raum verlagert – ob Online-Shopping, Distanzunterricht oder Videokonferenzen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Die Schadenssumme für das Jahr 2021 beläuft sich laut dem Bericht allein in NRW auf circa 24 Millionen Euro. Dazu kommt vermutlich eine sehr hohe Dunkelziffer. Denn: Was nicht angezeigt wird, wird nicht erfasst.