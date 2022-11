Überfall auf Postfiliale : Raubüberfall aus Bonn ist Thema bei „Aktenzeichen XY“

Bonn Nach dem Raubüberfall auf eine Postfiliale in Bonn-Endenich fahndet die Polizei nun mit Fotos nach dem noch unbekannten Täter. Der Fall wird zudem Thema bei „Aktenzeichen XY“ sein.

Ein Raubüberfall auf eine Postfiliale in der Alfred-Bucherer-Straße in Bonn-Endenich wird am kommenden Mittwoch, 9. November, Thema in der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ im ZDF sein. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit und hat zugleich Fotos des noch unbekannten Täters veröffentlicht, der am Tattag, den 4. Februar, gegen 18.30 Uhr Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet hat.