Bauarbeiten auf Gelände Afghanisches Konsulat erweitert Gebäude in Ückesdorf

Ückesdorf · Auf dem Gelände des Afghanischen Konsulats in Ückesdorf wird gebaut. Was genau dort entstehen soll, ist unklar. Auch die Stadt Bonn hüllt sich zu den Bautätigkeiten derzeit noch in Schweigen.

11.07.2024 , 10:01 Uhr

Am Afghanische Konsulat in Ückesdorf laufen derzeit Bauarbeiten. Was genau hinter dem Zaun gebaut wird, ist unklar. Foto: Benjamin Westhoff

Von Gabriele Immenkeppel