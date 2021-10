Zeugen gesucht : Unbekannte brechen in Bonner Tankstelle ein

Die Unbekannten brachen in die Tankstelle ein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Lengsdorf In der Nacht auf Donnerstag sind in Bonn bisher Unbekannte in eine Tankstelle eingebrochen. Dort stahlen sie Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.



In Bonn-Lengsdorf kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Einbruch. Wie die Polizei mitteilte, sollen sich bisher unbekannte Täter Zutritt in den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Provinzialstraße verschafft haben. Die Unbekannten sollen die Schiebetür, die in die Tankstelle führt, gewaltsam aufgebrochen und Bargeld in noch unbekannter Höher aus einer Kassette gestohlen haben. Danach flohen die Täter vom Tatort.