Diebstahl auf dem Brüser Berg : Unbekannte stehlen 1000 Brillen aus Bonner Optikerfiliale

Brüser Berg 1000 Brillen haben Unbekannte am Wochenende aus eine Optikerfiliale auf dem Brüser Berg gestohlen. Unerkannt konnten die Einbrecher mit der ungewöhnlichen Beute entkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Unbekannte sind am Wochenende in eine Optikerfiliale auf dem Brüser Berg eingebrochen und haben dort 1000 Brillen entwendet. Nach ersten Informationen haben sich die Einbrecher gewaltsam Zugang durch die Eingangstür in den Laden auf der Borsigallee verschafft. Hier nahmen sie, so berichtet die Polizei, mehr als 1000 Brillen mit. Die Einbrecher flohen anschließend mit der Beute.