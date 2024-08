Brandorte in unmittelbarer Nähe Strohballen brannten auf Feldern in Bonn und Bornheim

Update | Bonn · Auf dem Meßdorfer Feld in Bonn sowie in Bornheim haben in der Nacht zu Dienstag zahlreiche Strohballen gebrannt. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

13.08.2024 , 08:56 Uhr

Die Feuerwehr kämpft gegen die Strohballen auf dem Meßdorfer Feld. Foto: Ulrich Felsmann