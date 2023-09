Kultur in Bonn Veranstaltungssaison in der Harmonie startet mit 90er-Party

Endenich · Bei 90er-Partys wird mehr gekreischt, sagt DJ Oliver Kaczmarek. Davon kann sich das Publikum am Samstag in der Harmonie überzeugen, wenn er zum Start der neuen Spielzeit auflegt. Was macht die Musik der 90er aus? Welche Veranstaltungshighlights stehen sonst noch an?

02.09.2023, 16:58 Uhr

Der Berliner DJ Oliver Kaczmarek legt schon seit vielen Jahren in der Harmonie auf. Am Samstag veranstaltet er dort erstmals eine 90er-Party. Foto: H2O-Promotions





Von Christine Ludewig Redakteurin Bonn