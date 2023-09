Verein Anonymer Krankenschein Bonn Das müssen Bonner ohne Krankenversicherung durchmachen

In Deutschland gibt es laut Mikrozensus 61.000 Menschen ohne Krankenversicherung – trotz allgemeiner Krankenversicherungspflicht. „Die Dunkelziffer ist aber hoch“, sagt Hennes. Viele der Menschen, die beim Verein Hilfe suchen, haben keine Papiere, leben also illegal in Deutschland – oft schon seit Jahrzehnten. Es sind etwa Mitarbeiter von Botschaften oder Angestellte von Diplomaten, die in Bonn geblieben sind, als die Vertretungen der Länder nach Berlin umzogen. Sie besitzen oft keine Aufenthaltsgenehmigung, was Vermieter oder Arbeitnehmer ausnutzen. Kleinere Arztrechnungen können sie meist so begleichen, aber wenn die Menschen älter werden und die Behandlungen mehr kosten, wird es für sie schwierig.