Der Bunte Kreis in Bonn So hilft ein Verein Eltern und Kindern nach Schicksalsschlägen

Schon am zweiten oder dritten Lebenstag nach seiner Geburt im Herbst des letzten Jahres bekam der kleine Jona erste Krampfanfälle. Als Notfall wurde er in eine Kinderklinik verlegt, wo sich herausstellte, dass er unter einer seltenen schweren Stoffwechselstörung litt. Jona kam daraufhin zur Behandlung in das Zentrum für angeborene Stoffwechselerkrankungen der Uniklinik in Düsseldorf, aus dem er Ende Oktober wieder nach Hause entlassen werden konnte.