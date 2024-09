„Lebensqualität im Alter“ sucht Personal „So eine Mitarbeiterin würde ich am liebsten klonen“

„Hier stand vorher so ein heruntergekommener Schuhkarton“, sagt Birgit Ratz (64) und zeigt voller Anerkennung für den Bauherrn Peter Brings auf die 2018 entstandene Wohnanlage in der Celsiusstraße 3 bis 5. „Alles entspricht hier einem ganz hohen Standard für Sozialwohnungen“, fügt sie noch erklärend hinzu. Der durch 59 Wohnungen und zwei mit jeweils acht Personen belegten Wohngruppen für Menschen mit Demenz sowie einer Tagespflegeeinrichtung mit zwölf Plätzen entstandene Innenhof, sei sehr liebevoll gestaltet. „Wenn wir über Lebensqualität im Alter sprechen“, so die langjährige Bereichsleiterin der Caritas und Mitgründerin von dem die beiden Wohngruppen in der Anlage unterhaltenden Verein Lebensqualität im Alter (LeA), „dann ist das hier genau die Hardware, die wir brauchen.“