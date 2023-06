Pfarrvikar aus Bonn Vierfacher Vater, Großvater und katholischer Priester

Immer noch kann sich Hans Münch über ein Ereignis bei seiner Priesterweihe vor 19 Jahren im Kölner Dom amüsieren: Der Leiter seines Priesterseminars führte den damaligen Diakon nach zuvor abgehaltenen Exerzitien in die Krypta des Doms, wo er sich zur Weihe umkleiden sollte. Beim Vorübergehen an der ersten Bankreihe, in der Münchs vier Kinder saßen, habe seine damals 16-jährige Tochter Maria gut vernehmbar in die sakrale Stille des Doms hinein, „Hallo Papa!“ gerufen. „Da dachte ich bei mir“, so der heutige Pfarrvikar der katholischen St.-Rochus- und Augustinus-Gemeinde, „du hast das Glück, Priester werden zu können und trotzdem vier Kinder zu haben.“