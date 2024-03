Sanierung in den Osterferien Vollsperrung des Konrad-Adenauer-Damms beginnt in Kürze

In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten am Konrad-Adenauer-Damm. Die Stadt lässt in den Osterferien die Straßenoberfläche zwischen Euskirchener Straße (Bundesstraße 56) und Europaring erneuern. Dafür sperrt sie die Fahrbahn in beide Richtungen. Autos können weiterhin vom Adenauer-Damm in den Europaring abbiegen. Die Sanierung beginnt am Montag, 25. März, und wird laut Verwaltung voraussichtlich innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein.