Angebot des Nachbarschaftszentrums Für einen Nachmittag von Bonn ins New Yorker Museum of Modern Art

Auch die Museen in Bonn haben auf die Herausforderungen der Pandemie reagiert und ihre digitalen Angebote erweitert. Das Museum König bietet zahlreiche Online-Angebote an. Darunter die frisch gelaunchte Lernplattform „NEO“. Die Plattform entstand als Teil des Projekts „Museum Koenig #digital“, einer Reaktion auf die Lockdowns während der Pandemie. Das Ziel: interaktive Lernangebote schaffen. „NEO“ ist kostenfrei für jeden zugänglich. Das Museum bietet zudem virtuelle Führungen an, bei denen ein Guide die Besucher durch 360-Grad-Aufnahmen des Museums leitet. Auch ein Escape-Game gehört zum digitalen Angebot. Über die Pandemie hinaus ist ein virtueller Museumsbesuch vor allem für Schulen eine kostengünstige Alternative. „Wir möchten Angebote schaffen, die einen Mehrwert bringen. Virtuelle Naturerlebnisse machen ein spielerisches Eintauchen in die Natur möglich“, erklärt Dr. Anika Busch, Bildungsbeauftragte des Museum König. Virtuelle Museumsbesuche seien nicht nur ein Freizeitvergnügen, sondern auch eine wertvolle Bildungsressource. Bonner Schulen integrierten diese Angebote zunehmend in ihren Unterricht, so Busch.