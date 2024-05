Einige Programmpunkte stehen schon So laufen die Vorbereitungen für das Stadtbezirksfest in Duisdorf

Wer sich erinnert: Im vergangenen Jahr wurde das Stadtbezirksfest kurzfristig abgesagt. Am Ende fehlte es auch an Unterstützung durch WGH-Mitglieder und Geschäftsleute. Lediglich rund 30 der etwa 120 WGH-Mitglieder wollten mitmachen. Als Grund gaben die Geschäftsleute unter anderem an, dass es für sie schwierig sei, den verkaufsoffenen Sonntag zu organisieren. Der Einsatz der Mitarbeiter würde zusätzlich Geld kosten. Außerdem müsste Freizeitausgleich gewährt werden, was in einer ohnehin angespannten Personalsituation Probleme schaffen würde. In das vergangene Jahr fällt auch der Rücktritt des Vorsitzenden Lutz Persch. Seither ist der Posten vakant und wird kommissarisch vom zweiten Vorsitzenden, Alexander Zablinski, übernommen.