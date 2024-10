Gemeinsame Sammelaktion in Bonn Wie Waldfreunde gegen wilde Müllkippen kämpfen

Müll im Wald ist ein nicht enden wollendes Ärgernis. „Wir finden jedes Jahr alle möglichen Gegenstände, vom Grill über Autoreifen bis hin zu ganzen Müllbergen, wo eindeutig jemand mit dem Anhänger in den Wald gefahren ist, um seinen Müll abzuladen“, berichtet Dandy Schmidt, zweiter Vorsitzender der Sankt Hubertus Waldfreunde Duisdorf. Der Verein tut, was er kann, um dem entgegenzuwirken: Die Mitglieder bemühen sich um Aufklärung und organisieren zweimal im Jahr, im Frühjahr und Anfang Herbst, das große Müllsammeln im Staatsforst rund um ihren Grillplatz. Das nächste findet am Samstag, 12. Oktober, statt.