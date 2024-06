Veranstaltung auf dem Hardtberg Was das Stadtbezirksfest für den Einzelhandel in Duisdorf bedeutet

Hardtberg · Die große Party in der Fußgängerzone kommt ins Rollen. Am Wochenende 14. bis 16. Juni säumen 60 Stände die Rochusstraße. Auf der Bühne am Schickshof ist drei Tage Programm, und Sonntag haben die Geschäfte geöffnet.

04.06.2024 , 18:04 Uhr

Stellten den Ablauf des Stadtbezirksfestes vor: (von links) Christine Lötters, Jürgen Kutter, Alexander Zablinski und Victoria Appelbe. Foto: Meike Böschemeyer





Von Jutta Specht