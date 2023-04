Edeka Bachem in Dransdorf Das erlebt der Leiter eines Bonner Supermarktes mit seinen Kunden

Der Tag hat nicht gut angefangen für Maximilian Bachem. Ein paar Mitarbeiter sind krank und dann war auf einmal auch noch die Hebebühne in der Warenannahme kaputt. Die Probleme musste der 29-Jährige lösen. Denn Bachem ist Leiter des Edeka-Markts in Dransdorf. Im Fall der Hebebühne sah die Lösung so aus, dass er und die Mitarbeiter die Paletten durch den Eingang des Supermarktes in den Laden gebracht haben. Durch den bittet Bachem jetzt auch ins Geschäft der Familie, die seit vier Generationen Lebensmittel verkauft.