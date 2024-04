Nach der Legalisierung Das müssen Bonner beim Anbau von Cannabis beachten

„Das ist meine Cannabis-Plantage“, sagt der Kleingärtner. Er lacht und macht mit dem Arm eine schweifende Bewegung in Richtung seiner Parzelle in der Schrebergartensiedlung im Derletal. Dann sagt er ernst: „Mich interessiert der Anbau überhaupt nicht.“ Auf seinen 300 Quadratmetern baut er lieber anderes Kraut an. Die Samen holt er aus der Hosentasche: Koriander. Ansonsten zieht er in seinem Garten Gurken und Tomaten, einige Kirsch- und Pflaumenbäume stehen auch noch hier.