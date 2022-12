Fichte nahezu abgestorben : Weniger Holzexport aus dem Kottenforst

Kottenforst Aus NRW wurde in diesem Jahr weniger Holz exportiert. Das trifft auch auf den heimischen Kottenforst zu. Dort ist die Fichte nahezu komplett abgestorben.

Der Rückgang des Exportholzes im ersten Halbjahr ist damit zu erklären, dass zum einen die Schadholzmenge etwas zurückging, anderseits gerade die heimische Holz- und Sägeindustrie, auch über die Landesgrenzen von NRW hinweg sowie im benachbarten Ausland in Belgien und Luxemburg, deutlich mehr Holz abgenommen hat, erklärt Christian Langfeldt von Wald und Holz NRW. Für die Region Kottenforst zeichne sich seit 2018 ab, dass die primär betroffene Fichte nahezu komplett abgestorben sei, so der Fachgebietsleiter vom Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft.

„Ein Großteil des Fichtenholzes wurde seitdem eingeschlagen. Da der heimische Markt nicht die komplette Menge an Fichtenholz aufnehmen konnte, wurde in den Jahren 2018 bis 2021 auch hier einiges an Fichtenholz exportiert“, sagt Langfeldt. Dieses sogenannte Container-Holz wurde zumeist nach China verschifft. Die Volksrepublik war auch, wie schon in den Jahren zuvor, das wichtigste Abnehmerland von Rohholz aus NRW. Mit 488.007 Tonnen wurden aber 39 Prozent weniger Rohholz dorthin exportiert als im Vorjahreszeitraum. Der Anteil der nach China gelieferten Menge Rohholz an der gesamten Ausfuhrmenge lag bei 41 Prozent. Auf den Plätzen zwei und drei der bedeutendsten Holz-Abnehmerländer folgten Belgien mit 291.552 Tonnen (Anteil: 24,7 Prozent) und die Niederlande mit 71.969 Tonnen (Anteil: 6,1 Prozent).