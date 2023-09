Immobilienprojekt in Bonn Werkhallen an der Justus-von-Liebig-Straße abgerissen

Den Standort an der Justus-von-Liebig-Straße 9 hat die RKG seit geraumer Weile aufgegeben. Die Hallen waren in die Jahre gekommen und für eine nachhaltige Nutzung nicht mehr geeignet. Unterdessen hatten sich in den leer stehenden Werkshallen dem Vernehmen nach sogar schon zwielichtige Personen einquartiert. Das Thema ist erledigt; die Gebäude wurden niedergerissen. Bagger ackern sich schon seit einigen Wochen durch das Gelände. Nun sind lediglich noch nach Größe sortierte Steinhaufen auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Grundstück aufgetürmt.