Gefahrenbeseitigung Wie Baumkontrolleure in Bonn die Sicherheit von Bäumen prüfen

Schon von Weitem leuchtet Donia Al Shomer in einem auffälligen Orange. Mit ihrer Arbeitskleidung sticht sie aus der braun-grünen Umgebung des Dransdorfer Friedhofs heraus. Um sie herum zwitschern die Vögel. Irgendwo hämmert ein Specht in einen Baum. Zwischen den Gräbern auf dem Friedhof stehen Eichen, Lärchen, Birken, Zypressen und Ahorne in allen Altersklassen – eine Umgebung wie gemacht für eine zertifizierte Baumkontrolleurin. Die gelernte Forstwirtin prüft, ob Bäume oder deren Äste eine Gefahr für Passanten oder den Verkehr darstellen. „In meiner Arbeit geht es um Gefahrenbeseitigung“, sagt Al Shomer.