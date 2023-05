Bonner Naherholungsgebiet Das hat ein Jäger auf dem Meßdorfer Feld zu tun

Hardtberg · Große Treibjagden wie früher gibt es auf dem Meßdorfer Feld in Bonn nicht mehr. Was tut Revierjäger Heinz-Jürgen Bauer heutzutage im Naherholungsgebiet? Was für Tiere leben dort? Davon berichtete der Jäger bei einem naturkundlichen Spaziergang über das Feld.

16.05.2023, 11:00 Uhr

Heinz-Jürgen Bauer ist Jäger und für das Revier um das Meßdorfer Feld zuständig. Foto: Stefan János Wagner

Von Stefan János Wágner

Seinen Jagdschein hat Heinz-Jürgen Bauer seit 43 Jahren, vor 25 Jahren übernahm er das Revier Duisdorf von seinem Vater, das sich auch über das Meßdorfer Feld erstreckt. Von seiner Arbeit in diesem Gebiet erzählte der Jäger nun bei einem Spaziergang, zu dem die Bürgerinitiative zum Erhalt des Naherholungsgebietes eingeladen hatte, einer kleinen Gruppe von Interessierten.