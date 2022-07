Stadt will Bäume ersetzen : So wird Hardtberg ein bisschen grüner

Naturdenkmal in Endenich soll weichen : Geplante Fällung eines Mammutbaums in Bonn sorgt für Kritik 30 Meter misst der stattliche Baum in der Malteserstraße in Endenich. Er soll demnächst gefällt werden, weil er laut Stadt in einem schlechten Zustand ist. Eine Gruppe Bonner kritisiert die Entscheidung.